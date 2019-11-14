نجوم مصر في الاسكواش يشيدون بالمنتخب الأولمبي من قبل beIN SPORTS November 14, 2019 11:09 1:19 دقيقة مقابلات اسكواش -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة نجوم مصر في الاسكواش يشيدون بالمنتخب الأولمبي 0:30 دقيقة لوًن حياتك بألوان beIN! 0:43 دقيقة بطولة الماسترز: تسيتسيباس إلى نصف النهائي 1:18 دقيقة لوغاروسيتش: "مواجهة ساوتومي لم تكن سهلة" 0:18 دقيقة حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي" 0:47 دقيقة خليلودزيتش يتحدّث عن وضعية أمين حارث 0:33 دقيقة مودريتش يحصد جائزة "القدم الذهبية" لعام 2019 1:23 دقيقة مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد 11:09 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة نادال ينتفض