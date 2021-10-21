الويلزي حسم الأشواط الثلاثة بواقع إحدى عشرة نقطة مقابل تسع نقاط وإحدى عشرة نقطة مقابل أربع وإحدى عشرة نقطة لثلاث نقاط محققا التأهل إلى المربع الذهبي في أقلَّ من نصف ساعة.

ويلاقي ماكين في المربع الذهبي نظيره البيروفي دييغو إلياس الذي تمكن من العبور بالفوز على الألماني رافاييل كاندرا بثلاثة اشواط لواحد على إيقاع إحدى عشرة نقطة لتسع ، وثماني نقاط لإحدى عشرة، وأربع عشرة نقطة لاثنتي عشرة، وإحدى عشرة مقابل نقطة.

وبلغ النيوزيلندي بول كول نصف النهائي بفوزه على المصري محمد أبو الغار بثلاثة أشواط لاثنين. كول تفوق في الشوط الأول بإحدى عشرة نقطة مقابل خمس، قبل أن يخسر في الشوطين الثاني والثالث بواقع أربع نقاط مقابل إحدى عشرة، وعشر نقاط مقابل إثنتي عشرة.

ثم عاد كول ليفوز في الشوطين الرابع والخامس باثنتي عشرة نقطة مقابل عشر، وإحدى عشرة نقطة مقابل ثمان في مباراة دامت ثلاثا وتسعين دقيقة.

