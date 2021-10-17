انطلاق بطولة قطر كلاسيك للإسكواش من قبل beIN SPORTS October 17, 2021 21:50 2:30 دقيقة انطلقت بطولة قطر كلاسيك للإسكواش على ملاعب مجمع خليفة حتى 23 الشهر الجاري بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل، والأمل معقود على لقب مصري آخر في البطولة التي تقام بحضور جماهيري بعد تخفيف قيود جائحة كورونا. تقارير إخبارية اسكواش بطولة قطر كلاسيك للاسكواش -آخر الفيديوهات 5:28 دقيقة مرسيليا إلى المركز الثالث بفوزه الكبير على لوريان 4:03 دقيقة برشلونة يستعيد التوازن ويهزم فالنسيا بثلاثية 1:07 دقيقة السد يهزم الغرافة في مواجهة عامرة بالأهداف 2:30 دقيقة انطلاق بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 0:28 دقيقة إشبيلية يعود بفوز ثمين من أرض سلتا فيغو 3:03 دقيقة توتنهام يواصل صحوته ويتغلّب على نيوكاسل 1:12 دقيقة استئناف مباراة نيوكاسل وتوتنهام 2:47 دقيقة تروا يحقق فوزاً ثميناً على نيس 0:28 دقيقة وست هام يعود بنقاط الفوز من أرض إيفرتون 0:38 دقيقة رايو فاليكانو يتجاوز عقبة إلتشي