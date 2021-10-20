المصنّف الثالث في البطولة فرض تفوّقه على مجريات المواجهة، لكنّه واجه صعوبة كبيرة في حسم الشّوطين الأوّلين بالتّمديد بواقع ثلاث عشرة نقطة لإحدى عشرة، في كلّ منهما، قبل أن يبسط سيطرتـه المطلقة على الشّوط الثالث لينهيه بإحدى عشرة نقطة مقابل خمس، ليضرب موعداً في ربع النهائيّ مع مواطنه مصطفى عسل المتأهّل بعد انسحاب المصري الآخر يوسف سليمان.

كما تأهّل المصريّ محمّد أبـو الغـار إلى ربع النهائيّ بتغلبه على الإنكليزيّ أدريان والر بسهولة بالغة بثلاثة أشواط دون ردّ بواقع إحدى عشرة نقطة لأربع، وإحدى عشرة نقطة لثلاث وإحدى عشرة نقطة لست.

