فرج أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاث عشرة نقطة لإحدى عشرة/ ثم خسر الثاني بخمس نقاط لإحدى عشرة/ قبل أن يستعيد السيطرة ليظفر بالشوطين المواليين بإحدى عشرة نقطة لثمان، وإحدى عشرة لتسع، محققاً لقبه الأول في البطولة.
المصري علي فرج يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش
فرج أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاث عشرة نقطة لإحدى عشرة/ ثم خسر الثاني بخمس نقاط لإحدى عشرة/ قبل أن يستعيد السيطرة ليظفر بالشوطين المواليين بإحدى عشرة نقطة لثمان، وإحدى عشرة لتسع، محققاً لقبه الأول في البطولة.
تقارير إخبارية اسكواش علي فرج