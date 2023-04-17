فرج أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاث عشرة نقطة لإحدى عشرة/ ثم خسر الثاني بخمس نقاط لإحدى عشرة/ قبل أن يستعيد السيطرة ليظفر بالشوطين المواليين بإحدى عشرة نقطة لثمان، وإحدى عشرة لتسع، محققاً لقبه الأول في البطولة.

