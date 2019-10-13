الاسكواش: سيطرة مصرية على بطولة أميركا من قبل beIN SPORTS October 13, 2019 13:23 1:24 دقيقة توج المصريان علي فرج ونوران جوهر بلقبي الرجال والسيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للاسكواش. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألمانيا وإستونيا: البث المباشر والتغطية الخاصة 7:45 دقيقة بوليسيتش: أميركي يبحث عن حلمه في ستامفورد بريدج 3:49 دقيقة إيطاليا تطيح باليونان وتضمن مقعدها في يورو 2020 1:03 دقيقة راموس يتخطى كاسياس بعدد المباريات الدولية 4:58 دقيقة البوسنة تقتنص فوزاً عريضاً وهاماً من فنلندا 4:08 دقيقة الدنمارك تهزم سويسرا وتعزز آمالها 3:02 دقيقة ملخص مباراة جيورجيا وجمهورية أيرلندا 0:42 دقيقة رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا 1:08 دقيقة تألّق مصري في نصف نهائي بطولة أميركا للاسكواش 0:36 دقيقة مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويبلغ النهائي