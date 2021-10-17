ماراثون باريس: روتيتش يحرز المركز الأول وهيمنة إثيوبية عند السيدات من قبل beIN SPORTS October 17, 2021 13:49 1:00 دقيقة حقق الكيني إليشا روتيتش المركز الأول في ماراثون باريس، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في المسابقة فيما شهد سباق السيدات هيمنة إثيوبية. تقارير إخبارية ماراثون باريس -آخر الفيديوهات 10:28 دقيقة العهد الجديد لنادي نيوكاسل يونايتد 0:32 دقيقة بوهانغ ستيلرز يضرب موعداً مع أولسان 2:56 دقيقة باسيلاشفيلي يواجه نوري في نهائي إنديان ويلز 1:00 دقيقة روتيتش يحرز المركز الأول في ماراثون باريس 3:12 دقيقة برشلونة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات 0:57 دقيقة أوبلاك يتحدث عن لقاء ليفربول 0:32 دقيقة أياكس يهزم هيرنفين ويستعيد الصدارة 3:02 دقيقة ليون يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة موناكو 1:34 دقيقة سوسييداد ينتصر على مايوركا ويتربع على الصدارة 0:28 دقيقة الهلال يتخطّى بيرسيبوليس ويتأهل للمربع الذهبي