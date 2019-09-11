فتح باب التسجيل لألترا ماراثون قطر 90 كم من الشرق إلى الغرب

أُعلن في وزارة الرياضة والثقافة القطرية عن افتتاح التسجيل في ألترا ماراثون قطر من الشرق إلى الغرب تحدي الـ90 كم للجري اليوم الأربعاء.

ويقام التحدي يوم الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر القادم، من نقطة البداية المقررة على كورنيش الدوحة وحتى خط النهاية على شاطئ مدينة دخان، بحيث يقطع المتسابقون البلاد من شرقها إلى غربها.

وقال عبدالله الدوسري ممثل الاتحاد القطري للرياضة للجميع، إن الاتحاد يهدف من تنظيم هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة في التحدي وليس فقط العدائين المحترفين.

ويحوي السباق خمس محطات بمسافات متفاوتة، إضافة لمحطات التزوّد بالماء. وخيار المشاركة مفتوح للجميع، إما بالتسجيل كفريق مكون من عدد لا يزيد عن 5 متسابقين أو كأفراد، كما تتم عملية التسجيل من خلال تطبيق الاتحاد القطري للرياضة للجميع.

وأكد السيد الدوسري أن هذه الفعالية - التي تأتي هذا العام تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة القطرية والاتحاد القطري للرياضة للجميع- تهدف إلى توسيع نطاق ممارسة الرياضة داخل دولة قطر، وهي جزء من عدة أنشطة رياضية يومية أو فصلية يدعمها الاتحاد لذات الأهداف.

وأشار إلى أن مؤتمراً صحافياً آخر سيعقد قبل انطلاق التحدي بأيام للحديث عنه بشكل لوجستي وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمحطات التوقف والمسار المحدد للجري.

يدعوكم الاتحاد القطري للرياضة للجميع، للتسجيل في #الترا_ماراثون_قطر_من_الشرق_الى_الغرب

90 كم 🏃🏻‍♂️



بتاريخ 6 ديسمبر 2019



الشروط والأحكام والتسجيل، في رابط الوصف أدناه مرفق بالتغريده#الترا_ماراثون_قطر_من_الشرق_الى_الغرب #الترا_مارثون #qatar_east_to_west_ultra_run#ultra_run pic.twitter.com/fYalGDPZuW — الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) September 2, 2019

ويجب على المتسابقين إنهاء المسافة قبل مرور 16 ساعة من انطلاق السباق من 4:30 فجراً إلى 8.30 مساءً، على أن يحصل كل مشارك على ميدالية وشهادة.

ويهدف منظمو هذا التحدي لجعل "ألترا ماراثون قطر من الشرق إلى الغرب" سباق عالمي يجذب المشاركين من جميع أنحاء العالم وبالتالي نشر ثقافة عدو المسافات الطويلة داخل دولة قطر.

وهذه النسخة الثالثة من التحدي، إذ نظم أول سباق من قبل فريق "عدائي قطر للمسافات الطويلة" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 بمشاركة 30 عداء، ثم النسخة الثانية بشكل أوسع بلغت ما يقارب المئة في عام 2018، قبل أن تصبح رسمياً تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة القطرية والاتحاد القطري للرياضة للجميع.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذه النسخة من السباق إلى 300 عداء/ة.