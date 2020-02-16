تشيبتيغي يحطّم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 كيلومترات

وقلّص تشيبتيغي الذي حقق لقب سباق العشرة كيلومترات في بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة العام المنصرم، توقيت سباق الخمسة كيلومترات إلى ما دون 13 دقيقة حيث أنهاه في 12 دقيقة و51 ثانية أي أقل بـ27 ثانية من الرقم السابق الذي كان حققه الكيني رونيكس كيبروتو الشهر الماضي في فالنسيا..

