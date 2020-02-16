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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

تشيبتيغي يحطّم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 كيلومترات

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حطّم الأوغندي جوشوا تشيبتيغي الرقمَ القياسي العالمي لسباق الخمسة كيلومترات لدى مشاركته في سباق موناكو اليوم الأحد.

AFP

وقلّص تشيبتيغي الذي حقق لقب سباق العشرة كيلومترات في بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة العام المنصرم، توقيت سباق الخمسة كيلومترات إلى ما دون 13 دقيقة حيث أنهاه في 12 دقيقة و51 ثانية أي أقل بـ27 ثانية من الرقم السابق الذي كان حققه الكيني رونيكس كيبروتو الشهر الماضي في فالنسيا..
 

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