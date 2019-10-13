بعد يوم من تحطيم رقم الرجال... كوسغي تحطم رقم السيدات في ماراثون شيكاغو

وقطعت الكينية البالغة من العمر 25 عاماً الماراثون البالغة مسافته 42,195 كلم في 2:14.04 ساعة، لتتفوق بفارق دقيقة و21 ثانية على الرقم القياسي الذي سجلته رادكليف في 13 نيسان/أبريل 2003 خلال ماراتون لندن.

واحتفظت كوسغي بلقب ماراثون شيكاغو وأضافته إلى لقب ماراثون لندن الذي أحرزته في نيسان/أبريل الماضي، لتضيف إنجازاً آخر إلى رصيدها بعد أن حطمت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي الرقم القياسي لسباق نصف الماراثون بتسجيلها ساعة و4 دقائق و28 ثانية (لم يتم التصديق على الرقم حتى الآن من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى).

ويأتي إنجاز كوسغي الأحد بعد قرابة 24 ساعة على السباق الأسطوري الذي خاضه مواطنها إيليود كيبتشوغ في ماراتون فيينا حين أصبح أول عداء في التاريخ ينزل تحت حاجز الساعتين بقطعه المسافة بزمن ساعة و59 دقيقة و40 ثانية.

ونجح البطل الأولمبي البالغ من العمر 34 عاماً في محو رقمه العالمي السابق بنحو دقيقتين (2:01.39 ساعة) والذي كان سجله في برلين العام الماضي، إلا أن رقم السبت في فيينا لم يصدق عليه من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى لأن السباق لم يحصل في ظروف تتطابق مع القواعد.

وكان لقب الرجال في ماراثون شيكاغو الأحد من نصيب الكيني الآخر لورنس شيرونو الذي سجل ساعتين و5 دقائق و45 ثانية، متقدماً على الإثيوبيين دجيني ديبيلا (2:05.46 س) وأسيفا مينغتسو (2:05.48 س).

واكتفى العداء البريطاني مو فرح، الفائز في شيكاغو العام الماضي، بانهاء السباق في المركز الثامن بعدما سجل ساعتين و9 دقائق و58 ثانية، فيما انسحب منافسه الأميركي غالين روب.