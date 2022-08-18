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ألعاب القوى

بطولة أوروبا لألعاب القوى: إينغبريغتسن يكرّر إنجاز برلين بثنائية 1500-5000 م

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احتفظ البطل الأولمبي النرويجي جايكوب إينغبريغتسن الخميس بلقبه في سباق 1500 م خلال بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ، بعد يومين من فوزه بذهبية 5000 م، محققاً الثنائية للبطولة الثانية توالياً بعد برلين 2018.

Reuters


وتحت الأمطار، هيمن ابن الـ 21 عاماً على سباق 1500 م محققاً رقماً قياسيا أوروبياً قدره 3:32.76 دقائق.

ونال البريطاني جايك هايوارد الميدالية الفضية (3:34.44 د.)، في حين حلّ الإسباني ماريو غارسياً ثالثاً وحصل على البرونزية (3:34.88 د.).


 

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