بطولة أوروبا لألعاب القوى: إينغبريغتسن يكرّر إنجاز برلين بثنائية 1500-5000 م

من قبل AFP August 18, 2022 22:54 احتفظ البطل الأولمبي النرويجي جايكوب إينغبريغتسن الخميس بلقبه في سباق 1500 م خلال بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ، بعد يومين من فوزه بذهبية 5000 م، محققاً الثنائية للبطولة الثانية توالياً بعد برلين 2018.