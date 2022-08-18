بطولة أوروبا لألعاب القوى: إينغبريغتسن يكرّر إنجاز برلين بثنائية 1500-5000 م

وتحت الأمطار، هيمن ابن الـ 21 عاماً على سباق 1500 م محققاً رقماً قياسيا أوروبياً قدره 3:32.76 دقائق.
ونال البريطاني جايك هايوارد الميدالية الفضية (3:34.44 د.)، في حين حلّ الإسباني ماريو غارسياً ثالثاً وحصل على البرونزية (3:34.88 د.).
وتحت الأمطار، هيمن ابن الـ 21 عاماً على سباق 1500 م محققاً رقماً قياسيا أوروبياً قدره 3:32.76 دقائق.
ونال البريطاني جايك هايوارد الميدالية الفضية (3:34.44 د.)، في حين حلّ الإسباني ماريو غارسياً ثالثاً وحصل على البرونزية (3:34.88 د.).
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