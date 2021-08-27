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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الدوري الماسي: فرايزر-برايس تنسحب من لقاء باريس

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انسحبت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس صاحبة المركز الثاني في مسافة 100م ضمن أولمبياد طوكيو، من لقاء باريس ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى السبت، بعد يوم واحد على انتصارها الساحق في لوزان، حسب ما أعلن المنظمون.

AFP

وعزا المنظمون سبب الإنسحاب إلى شعور العداءة البطلة بالإرهاق الشديد.

وبالتالي، سيُحرم لقاء باريس من المواجهة المنتظرة بفارغ الصبر بينها وبين مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو هذا الصيف (100 و200 وتتابع 4x100 متر).

فازت فرايزر-برايس، البالغة 34 عامًا والبطلة الأولمبية عامي 2008 و2012، بسباق 100 متر في لوزان الخميس بتوقيت رائع بلغ 10.60 ث، وهو ثالث أسرع وقت في التاريخ، متقدمة على تومسون-هيراه (10.64).

وكانت تطمح العداءتان  لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجّل بإسم الأميركية الراحلة فلورانس غريفيث جوينر، التي حققت زمنًا لا يقهر بسهولة (10.49 ث في العام 1988).

الدوري الماسي ألعاب القوى لقاء باريس شيلي-آن فرايزر-برايس
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