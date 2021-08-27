الدوري الماسي: فرايزر-برايس تنسحب من لقاء باريس

وعزا المنظمون سبب الإنسحاب إلى شعور العداءة البطلة بالإرهاق الشديد.



وبالتالي، سيُحرم لقاء باريس من المواجهة المنتظرة بفارغ الصبر بينها وبين مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو هذا الصيف (100 و200 وتتابع 4x100 متر).



فازت فرايزر-برايس، البالغة 34 عامًا والبطلة الأولمبية عامي 2008 و2012، بسباق 100 متر في لوزان الخميس بتوقيت رائع بلغ 10.60 ث، وهو ثالث أسرع وقت في التاريخ، متقدمة على تومسون-هيراه (10.64).



وكانت تطمح العداءتان لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجّل بإسم الأميركية الراحلة فلورانس غريفيث جوينر، التي حققت زمنًا لا يقهر بسهولة (10.49 ث في العام 1988).