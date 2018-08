La lección de vida que nos dio David Silva

Hay noticias más importantes que un gol o una victoria. Felicidades David y Mateo. Ha sido un día muy especial para vosotros y la familia y también para el equipo. Será sin duda una de las mejores imágenes de la temporada. There are news more important than a goal or a win. Congrats David and Mateo. It was an special day for you and your family and also for the team. One of the best pictures of the season, for sure. #mcfc #mancity

A post shared by PepTeam (@pepteam) on Aug 19, 2018 at 9:22am PDT