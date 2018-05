Madrid : Caroline Garcia prend un mur nommé Bertens

"Il y a trop de force. Tu n’es pas sur dur." Alors que Kiki Bertens s’apprêtait à servir, à 5-2, pour le gain de la première manche lors de sa demi-finale à Madrid face à Caroline Garcia vendredi après-midi, Louis-Paul, père et entraîneur de la numéro 1 française, lui a donné de précieux conseils, qu’elle n’a malheureusement pas pu mettre longtemps en application lors de cette sèche défaite (6-2, 6-2 en 1h07).

Car celle qui n’avait pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi espagnol n’a jamais réussi à résoudre l’équation posée par la Néerlandaise, qui a remporté son troisième match en autant d’affrontements face à la Tricolore, notamment dominée en Fed Cup, il y a deux ans, sur l’ocre indoor de Mouilleron-le-Captif.

Aucune balle de break

La 20e joueuse mondiale a parfaitement su contrecarrer les plans de son adversaire, perturbant son jeu en multipliant les variations et les balles bombées. Et Garcia, 7e au classement WTA et toujours à la recherche d’une finale cette saison, n’aura pas pu se procurer une seule balle de break, enchaînant les fautes directes (15 dans la première manche, 24 au final, pour seulement 11 coups gagnants).

Bertens, qui a elle fait forte impression, défiera une Tchèque, Karolina Pliskova ou Petra Kvitova, pour sa toute première finale à ce niveau, alors que Garcia, qui signe une deuxième demi-finale consécutive après celle de Stuttgart, a encore du travail avant Roland-Garros.