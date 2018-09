Wuhan: Garcia s'incline d'entrée

Rien ne va plus pour Caroline Garcia qui, déjà guère rassurante ces dernières semaines, a fini par craquer au moment même où la pression devenait la plus forte. En cette fin de saison, où la n°1 française doit défendre les "gros" points engrangés l'an passé, à pareille époque, qui lui avait permis notamment de s'inviter au Masters 2017. Une période faste que Garcia avait débuté lors de ce tournoi de Wuhan, où elle était la tenante du titre jusqu'à ce mardi et sa défaite pour l'entrée en lice de la tête de série n°4, dominée par la Tchèque Katerina Siniakova, déjà tombeuse de Kristina Mladenovic au 1er tour, en 3 manches et après 3h d'un match totalement décousu (3-6, 7-6 [5], 7-6 [4]).