Tokyo: Osaka battue en finale

Pas de nouveau titre pour Naomi Osaka. Après sa victoire à l'US Open, la Japonaise, qui restait sur une série de 10 victoires consécutives, a cédé en finale du tournoi de Tokyo.

La 7e joueuse mondiale a été battue par la Tchèque Karolina Pliskova, victorieuse en deux manches (6-4, 6-4).

C'est le deuxième titre de la saison pour Pliskova après Stuttgart.

