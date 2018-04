Stuttgart: Kerber et Muguruza abandonnent 

Coup dur pour le tournoi de Stuttgart qui a perdu coup sur coup deux têtes d'affiche, avec les deux anciennes n°1 mondiales, Angelique Kerber et Garbiñe Muguruza, contraintes ce jeudi à l'abandon.

L'Allemande, double lauréate du tournoi (2015, 2016), a jeté l'éponge alors qu'elle était dominée par l'Estonienne Anett Kontaveit (6-0, 2-0 Ab.). Même mésaventure pour l'Espagnole, qui a renoncé après le premier set abandonné à Anastasia Pavlyuchenkova (7-5, Ab.).

C'est le troisième abandon de la journée (sur huit matches disputés) après celui de Marketa Vondrousova devant Elina Svitolina (2-6, 6-1, 3-2 Ab.), qui sera la prochaine adversaire de Caroline Garcia en quarts de finale.

Quarterfinals @PorscheTennis set:



[1] Halep vs. Vandeweghe

[3] Svitolina vs. [6] Garcia

Kontaveit vs. Pavlyuchenkova

[5] Pliskova vs. [4] Ostapenko