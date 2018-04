Stuttgart: Halep surprise par Vandeweghe

Le tournoi de Stuttgart a perdu sa tête de série n°1, la n°1 mondiale Simona Halep, surprise ce vendredi, au stade des quarts de finale par Coco Vandeweghe, 16e joueuse mondiale.

Au lendemain de la demi-finale de Fed Cup victorieuse face à la France, l'Américaine, qui avait cédé à Aix-en-Provence face à Kristina Mladenovic, avant de céder sa place le dimanche, a parfaitement réagi en s'offrant la Roumaine en 2 sets et 1h14 (6-4, 6-1) sur la terre battue allemande. Halep restait sur une défaite au 3e tour à Miami.

En demi-finales, Vandeweghe sera opposée à la gagnante du match opposant la Française Caroline Garcia (n°6) à l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°3).

We have our first winner of the day! @CoCoVandey takes the match over World's No.1⃣ @Simona_Halep 6-4, 6-1 and is the first player reaching the semifinals!

Strong performance, Coco! #PTGP2018 #porschetennis #passionreturns pic.twitter.com/yymrX6dHMp