Stuttgart: Garcia s'en sort face à la prodige Kostyuk

Deux jours après son succès face à l'ancienne n°1 mondiale Maria Sharapova, Caroline Garcia est parvenue à enchaîner en se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi de Stuttgart.

La n°1 française a dû batailler trois sets pour éliminer la très prometteuse ukrainienne Marta Kostyuk (6-1, 3-6, 7-5), 15 ans et déjà 158e mondiale.

Tête de série n°6 en Allemagne, Garcia affrontera au prochain tour Elina Svitolina (n°3) ou Marketa Vondrousova.

