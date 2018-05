Strasbourg: Parmentier s'arrête en quarts

Pauline Parmentier ne succédera pas à Caroline Garcia, Alizé Cornet ou encore Aravane Rezai, lauréates ces dernières années du tournoi de Strasbourg.

Dernière française encore en lice sur la terre battue alsacienne, la Nordiste, titrée au mois d'avril à Istanbul, a cédé en quarts de finale face à Ashleigh Barty.

L'Australienne, 17e mondiale et tête de série n°1 du tournoi, s'est imposée assez sèchement en deux sets (6-1, 6-4).

Victoire pour @ashbar96 ! Elle remporte le match 6/1 - 6/4 contre @ppauline86 en 1:07 #IS18

Victory for Ashleigh Barty! She wins the match 6/1 - 6/4 against Pauline Parmentier in 1:07 pic.twitter.com/WBfcvNwj0V