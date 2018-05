Rome: Pliskova chute dans la polémique

Fin de match houleuse au tournoi de Rome entre la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série n°6, et la Grecque Maria Sakkari, qui a profité d'une contestation de son adversaire pour surprendre l'une des joueuses les plus en forme à l'approche de Roland-Garros.

Alors qu'elle restait sur une victoire à Stuttgart et une demi-finale à Madrid, déjà précédés par deux quarts de finale à Indian Wells et Miami, Pliskova a perdu son sang-froid face à ce qu'elle estimait être une erreur de jugement. Faute de hawk-eye sur terre battue, elle s'incline en 3 manches (3-6, 6-3, 7-5) et 2h21 de jeu.

Pour laisser la 42e joueuse mondiale se hisser en 8e de finale, où l'Hellène affrontera la gagnante du match opposant la Roumaine Irina-Camelia Begu à l'Allemande Angelique Kerber, tête de série n°11.