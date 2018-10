Masters: Stephens élimine Kerber

Trois sur trois pour Sloane Stephens, qui termine en tête de son groupe au Masters. L'Américaine a validé sa qualification pour les demi-finales en dominant la n°2 mondiale Angelique Kerber en deux sets (6-3, 6-3).

Le dernier carré, où l'on retrouvera les quatre joueuses... les moins bien classées du tournoi, est donc désormais complet. Stephens affrontera Karolina Pliskova, tandis que Kiki Bertens sera opposée à Elina Svitolina.

