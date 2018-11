Masters bis: Muguruza dans le dernier carré

On connaît les deux dernières qualifiées pour les demi-finales du Masters bis, le WTA Elite Trophy, à Zhuhai.

Garbine Muguruza a validé son ticket pour le dernier carré aux dépens de la Lettonne Anastasija Sevastova, en sauvant trois balles à 5-4 sur le service de son adversaire dans le troisième set (6-7 [4], 6-2, 7-6 [1]). L'Espagnole affrontera l'Américaine Madison Keys, qui n'avait besoin que d'un set pour assurer sa qualification aux dépens de Wang Qiang, et a remporté la première manche aisément avant de se relâcher (1-6, 6-3, 6-1).

L'autre demi-finale opposera Julia Goerges à Ashleigh Barty.

