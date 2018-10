Masters bis: Kasatkina bute (encore) sur Keys

A l’occasion du Master bis (ou WTA Elite Trophy) à Zhuhai (Chine), regroupant les douze joueuses du Top 20 mondial n’ayant pas pris part au Masters, Madison Keys a dominé Daria Kasatkina en deux sets (6-2, 6-4), ce mercredi, dans cette rencontre du groupe "Azalée". Une fois de plus impériale face à la Russe, l’Américaine ne s'est jamais inclinée contre l’actuelle 10e joueuse mondiale en quatre confrontations.

Un peu plus tôt dans la matinée, le deuxième match du groupe "Rose" entre Anett Kontaveit et Julia Goerges a vu l’Estonienne prendre le dessus sur l’Allemande au terme d’un match en trois sets (6-2, 4-6, 6-4) et 2h08 de jeu.