Masters bis: Garcia ouvre sur une défaite

C'est mal parti pour la Française Caroline Garcia (n°8) dans le Masters bis de Zhuhai : la n°1 tricolore s'incline ce jeudi face à l'Australienne Ashleigh Barty (n°9).

En concédant une fois son service dans chacune des 2 manches, la demi-finaliste du Masters 2017 s'incline en 2 sets secs et 1h15 de jeu (6-3, 6-4) face à une adversaire, dos au mur, qui se devait de ne concéder aucun set pour croire encore à la qualification pour le dernier carré. Quant à Garcia, il faudra impérativement dominer Aryna Sabalenka (n°12) pour espérer sortir de cette première phase de groupes.

.@ashbar96 secures the win at the @WTAEliteTrophy!



Defeats Garcia 6-3, 6-4! pic.twitter.com/31YXptq4Nx