Lugano: Ça passe pour Cornet

Si Océane Dodin a échoué plus tôt, Alizé Cornet franchit le premier tour du tournoi de Lugano en dominant mercredi la Suissesse Jil Teichmann, 136e joueuse mondiale et locale de l'étape, bénéficiaire d'une wild-card. La n°3 française, qui reste sous le coup d'une procédure disciplinaire, susceptible de lui valoir une suspension, et n'a donc pas été retenue dans l'équipe de France de Fed Cup annoncée pour affronter les Etats-Unis (21-22 avril), s'impose en 2 sets et 1h30 (7-6 [2], 6-0). Avant que la pluie ne conduise à une nouvelle interruption du jeu sur la terre battue suisse.

La tête de série n°6 retrouvera en 8e de finale la tombeuse de Dodin, la Belge Alison Van Uytvanck (n°9). Kristina Mladenovic (n°1) est attendue en fin de programme.