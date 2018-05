Le tirage des Français

Lucas Pouille et Richard Gasquet, qui pourraient respectivement retrouver Stan Wawrinka et Rafael Nadal au troisième tour de Roland-Garros, affronteront Daniil Medvedev et Andreas Seppi au premier tour. Pouille peut aussi affronter Alexander Zverev en huitièmes, après Peter Gojowczyk ou Cameron Norrie au deuxième tour (et donc Wawrinka au troisième). Alors que Nicolas Mahut jouera Juan Martin Del Potro dès le premier tour, avant peut-être Julien Benneteau si celui-ci bat Leonardo Mayer, Gael Monfils sera lui opposé à son jeune compatriote Elliot Benchetrit. La suite de son parcours théorique lui propose un qualifié ou Laslo Djere, puis David Goffin au troisième tour. Benoit Paire jouera face à Roberto Carballes Baena, avant peut-être Kei Nishikori qui défiera déjà un Français au premier tour, en l'occurrence Maxime Janvier. Adrian Mannarino affrontera Steve Johnson (troisième tour théorique face à Marin Cilic), Jeremy Chardy se mesurera à Tomas Berdych et Gilles Simon à Nikoloz Basilashvili.

Le premier tour des Français:

Seppi (ITA) - Gasquet

Schwartzman (ARG) - Hemery (WC)

Johnson (USA) - Mannarino

Qualifé - Herbert

Chardy - Berdych (RTC)

Mayer (ARG) - Benneteau

Mahut - Del Potro (ARG/n°5)

Karlovic (CRO) - Moutet

Benchetrit - Monfils

Nishikori (JAP) - Janvier

Paire - Carballes Baena (ESP)

Basilashvili (GEO) - Simon

Pouille - Medvedev (RUS)