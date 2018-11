Halep se sépare de Cahill

Darren Cahill n'est plus l'entraîneur de Simona Halep. C'est l'ancien joueur de tennis australien qui l'a annoncé lui-même ce vendredi sur son compte Instagram. Une décision personnelle mûrement réfléchie pour le coach, aujourd'hui âgé de 53 ans, qui souhaite prendre une année sabbatique pour pouvoir s'occuper de sa famille.

La numéro une mondiale l'a aussitôt remerciée pour cette collaboration fructueuse, lui ayant notamment permis de glaner son premier titre du Grand Chelem cette année, à Roland-Garros. La Roumaine va désormais se mettre en quête d'un remplaçant.

Thank you so much @darren_cahill for all your hard work and incredible support over the past four years.



I was lucky to have you and what a journey we had. Wishing you and your family nothing but the best and I'm sure I'll see you soon! https://t.co/hFl28gdXfu