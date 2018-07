Classement WTA: L’énorme bond en avant de Serena Williams

Impuissante face à Angelique Kerber, Serena Williams a vu ses rêves d’un 24e titre en Grand Chelem s’envoler lors de la finale du tournoi de Wimbledon. L’Américaine n’en fait pas moins un impressionnant bond au classement puisque sa place de finaliste à Londres lui permet de gagner 153 places et de pointer au 28e rang.

Son bourreau sur le gazon londonien, Angelique Kerber, réalise évidemment elle aussi une très belle opération au classement puisqu’elle progresse de six places pour émarger au quatrième rang, juste devant Elina Svitolina. Plus haut, si Simona Halep trône toujours devant Caroline Wozniacki, c’est désormais Sloane Stephens qui occupe la troisième marche du podium, Garbine Muguruza, éliminée dès le premier tour, perdant quatre places émarger au 7e rang devant Petra Kvitova, Karolina Pliskova et Julia Gorges.

Battue dès le premier tour à Wimbledon, Caroline Garcia n’en pointe pas moins toujours au 6e rang. Chez les autres Françaises, Alizé Cornet perd quatre places pour occuper le 48e rang alors qu’à l’inverse Kristina Mladenovic stoppe l’hémorragie pour gagner sept places et émarger au 55e rang, Pauline Parmentier pointant toujours en 63e position.