C'est terminé pour Pauline Parmentier au tournoi de Bucarest. Au 2e tour, la Nordiste, qui était tête de série n°7, a abandonné contre la Chinoise Yafan Wang alors qu'elle était nettement menée au score (7-6 [0], 3-0). Elle souffrirait du cou.

After dropping the opening set tiebreak to Yafan Wang in Bucharest, Pauline Parmentier takes an MTO for a neck issue.