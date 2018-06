Kristina Mladenovic ne verra pas les quarts de finale à Birmingham. La Française avait pourtant très bien débuté ce deuxième tour contre la Slovaque Magdalena Rybarikova. Elle a même dominé les débats pendant un set et demi, remportant d’ailleurs la première manche 6-3. Mais après avoir manqué plusieurs opportunités, Mladenovic s’est énervée et a complètement perdu le fil de la rencontre, commettant beaucoup plus de fautes. Elle s’inclinera finalement 3-6, 6-2, 6-1 après 1h56' de match.