Alexis Olympia Ohanian (9 moi) peut être fière de sa championne de maman. Serena Williams s'offre sa première finale de Grand Chelem depuis son retour sur les courts après la naissance de son premier enfant. L'Américaine domine ce jeudi, sur le Centre Court de Wimbledon, l'Allemande Julia Georges (n°13) en 2 manches (6-2, 6-4) et 1h10 de jeu.

Une victoire synonyme de 10e finale sur le gazon londonien pour la septuple lauréate du tournoi, appelée à retrouver samedi pour la conquête d'un nouveau titre une autre Allemande, Angelique Kerber (n°11), qu'elle avait dominée il y a 2 ans. Dans le même contexte.

"And @serenawilliams is *still* the queen of Centre Court"



The #Wimbledon final awaits... pic.twitter.com/gn2QVgj8QZ