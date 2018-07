Novak Djokovic aperçoit-il enfin le bout du tunnel ? Descendu au 21e rang du classement ATP, l’ancien numéro un mondial, vainqueur de Kei Nishikori en quatre manches mercredi en quarts de finale de Wimbledon (6-3, 3-6, 6-2, 6-2 en 2h34), rejoint le dernier carré d’un Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2016, où il s’était incliné en finale contre Stanislas Wawrinka.

Impressionnant depuis le début de la quinzaine londonienne, le Serbe n’aura gambergé que l’espace d’un set, le deuxième, quand il s’est fait breaker contre le cours du jeu, après avoir eu plusieurs opportunités de s’emparer du service du Japonais, qui a ensuite égalisé à une manche partout. Mené 0-40 sur son service à 2-2 dans la troisième, le «Djoker» a alors passé la surmultipliée, déroulant dans les deux derniers sets.

Pour sa huitième demi-finale londonienne, il sera opposé à un client, Rafael Nadal ou Juan Martin Del Potro. Mais il faudra se méfier du revanchard Djokovic, qui ose rêver d’un quatrième sacre au All-England après ceux de 2011, 2014 et 2015. "Djokovic avait fière allure. Il a de nouveau le feu sacré. Attention, si vous affrontez ce mec", a prévenu John McEnroe sur la BBC.

