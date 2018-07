On n’y mettrait pas notre raquette à couper, mais pas loin: celui qui va affronter Kevin Anderson dimanche, en finale de Wimbledon, sera grand, grand favori. Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui ont démarré vendredi à 20 heures (heure anglaise), ont dû arrêter à 23 heures, deux sets à un pour "Djoko" (6-4, 3-6, 7-6). Couvre-feu oblige au tournoi du Grand Chelem londonien, pour ne pas déranger les voisins… Mais si ceux-ci avaient eu le bon goût d’allumer leurs téléviseurs, ils auraient forcément accordé une dérogation. Car le niveau affiché par les deux champions était majuscule.

Novak Djokovic s’appuie beaucoup plus sur son service, avec 13 aces contre deux seulement pour Rafael Nadal. Mais au-delà des mises en jeu, quel régal ! Le jeu décisif du troisième set, gagné 11-9 par "Djoko", a été d’un niveau assez subjuguant. On se serait crus revenus à la finale de l’US Open 2011 (victoire du Serbe en quatre sets), ou quelque chose du genre. L’enseignement est donc clair, et il sonne comme une confirmation: Novak Djokovic est bel et bien de retour à un vrai sommet personnel.

Comme son début de tournoi le laissait entendre, le "Djoker" n’est pas venu pour se tester, encore moins pour rigoler. Il est à Londres pour gagner. Et s’il va en finale et continue de jouer ainsi, ce sera le cas face à Kevin Anderson qui, après son 26-24 au cinquième set contre John Isner (celui-là qui a contraint Novak Djokovic et Rafael Nadal à commencer très en retard), reste sur 166 jeux et 11 heures de tennis en deux jours… Rien n’est fait, bien sûr, et la fin de ce récital en préambule de la finale dames s’annonce somptueux. Car il faut être deux pour livrer ce genre de magnificence. Et en face, comme toujours, "Rafa" est un mur. Que seul ce "Djoko" pouvait fissurer.