Wimbledon - Lionel Roux : « Le Petit Benoit Paire a grandi »

" Pour un joueur comme Benoit Paire qui n’aimait pas le gazon, et qui se retrouve avec une chance de se retrouver en deuxième semaine, on peut dire que le petit a grandi. Quand il est arrivé sur gazon, il était plutôt dans la critique à tous les niveaux. Il trouvait que jouer en blanc n’était pas génial, que les terrains glissaient. Il avait du mal à apprécier cet endroit mythique du tennis. Aujourd’hui, il a complètement changé d’avis, il a pris conscience qu’il avait le jeu pour cette surface. Avec un gros service, chose importante sur gazon, il a aussi le coup d’œil pour retourner, et surtout une belle main pour envoyer la belle là où il le veut.

Saisir sa chance face à Del Potro

Opposé à Juan Martin Del Potro, Benoit Paire aura face à lui un joueur avec beaucoup d’expérience. On connait les qualités de l’Argentin, avec sa puissance au service et dans les coups de raquette. On va assister à un match de gros serveurs. Benoit n’a rien à perdre, on a l’impression qu’il vient d’arriver sur le circuit avec son jeu imprévisible. Le Français doit saisir sa chance, surtout lorsque quand des balles de break vont s'offrir à lui.

Mais le premier combat sur le court va surement être contre lui-même. Il va devoir accepter les coups gagnants et les aces de Del Potro. A lui d’être solide dans la tête pour créer un exploit."