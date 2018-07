Nadal et Federer ne sont plus seuls

Personne n'avait vraiment cru Novak Djokovic lorsqu'il annonçait, dans la foulée de son élimination à Roland-Garros, qu'il n'était pas sûr de s'aligner à Wimbledon. C'était surtout la preuve que le Serbe, sonné par son revers en quarts de finale à Paris face à Marco Cecchinato, avait retrouvé cette haine viscérale de la défaite, celle qui l'avait guidé vers les sommets. Et le revoilà de nouveau au top, ressuscité, vainqueur en Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros 2016.

A cette époque, le "Djoker" détenait les quatre titres majeurs, et régnait sans partage sur la planète tennis. Dans la foulée, il a basculé dans une certaine forme de burn-out, s'est cherché, a prôné l'amour et la paix avec le "gourou" Pepe Imaz, a viré son entraîneur de toujours, Marian Vajda, a tenté l'aventure avec André Agassi et Radek Stepanek, les a congédiés, s'est battu pendant plusieurs mois contre une blessure au coude, avant de "reprendre" Vajda, et de se remettre à gagner. "Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m'ont encouragé, a confié le Serbe après sa victoire, dimanche, contre Kevin Anderson. Les deux dernières années n'ont pas été faciles pour moi, c'était la première fois que je devais faire face à une blessure grave. J'ai connu de nombreux moments de doute, je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir. Mais il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour effectuer un come-back. C'est un endroit sacré pour le tennis. C'est très spécial."

Un US Open très ouvert

Spécial comme l'a été son combat homérique contre Rafael Nadal, sur deux jours, en demi-finale. C'est à ce moment-là que le Serbe a mis fin à la domination du duo Nadal-Federer, qui avait raflé les six derniers tournois du Grand Chelem. Alors que la lutte pour le trône se résume depuis le début de saison dernière à un duel entre le Majorquin et le Suisse, avec avantage pour le moment au premier, Djokovic, désormais 5e à la Race, peut-il redevenir le patron du circuit ? Certains observateurs en sont persuadés. "Quand Rafa et Roger gagnaient tout, un joueur est arrivé et est devenu le n°1, se souvient Patrick Mouratoglou. C'était Novak, et c'est pour ça qu'il est un champion. D'autres ont essayé, mais ils n'avaient pas le même mental. (...) Il est en bonne condition physique, il peut jouer encore plusieurs années. Il a dominé Rafa et Roger quand ils jouaient leur meilleur tennis, il peut les dominer à nouveau."

Même son de cloche du côté de Tim Henman. "C'est son 13e titre en Grand Chelem (*), et nul doute qu'avec sa passion retrouvée et son appétit, il va en gagner d'autres, estime le Britannique. Le niveau de jeu qu'il a montré prouve qu'il est de retour à son meilleur niveau. C'est génial de se dire que Roger, avec ses 20 titres, peut encore être dépassé. Ce Wimbledon ramène Djokovic dans l'équation." Et nous promet un US Open très ouvert, et alléchant.

(*) Avec 13 titres en Grand Chelem, Djokovic se rapproche à une unité de Pete Sampras (14), derrière Rafael Nadal (17) et Roger Federer (20).