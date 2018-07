Djokovic est de retour, c'est officiel

Novak Djokovic n’a donc pas fait tout ça pour rien. Le Serbe, dans la foulée de sa victoire homérique en deux jours face à Rafael Nadal, voulait sans doute voir la finale de la Coupe du monde 2018. Il a gentiment concassé Kevin Anderson en finale de Wimbledon (6-2, 6-2, 7-6). On pouvait craindre, et lui le premier, ce décalage d’un jour de récupération avec le Sud-Africain, qui disputait sa deuxième finale sur un tournoi du Grand Chelem (défaite à l'US Open 2017 face à Rafael Nadal) et sera cinquième mondial lundi. Mais ce n’était rien face aux 166 jeux et 11 heures de tennis du gaillard, entre son 13-11 au cinquième set contre Roger Federer mercredi et son 26-24 face à John Isner vendredi. Surtout, ce n’était rien au vu de la différence de niveau.

Il a juste fallu serrer la vis dans la troisième manche pour le "Djoker", et sauver cinq balles de set sur son service avant d'enlever le jeu décisif 7-3. "Djoko" épingle un 13e titre du Grand Chelem à son palmarès, son premier depuis Roland-Garros 2016 et son quatrième à Wimbledon (après 2011, 2014 et 2015). Il revient dans le top 10 mondial, 10e alors qu’il avait démarré le tournoi à la 21e position du classement ATP. Absent toute la deuxième partie de saison dernière, blessé autant physiquement que mentalement, il n’avait pas été bien fringant non plus sur le début de cette année 2018: une élimination en huitièmes de finale en Australie face à Hyeon Chung, pas un match en février, deux défaites au premier tour en mars (Indian Wells et Miami).

Et un début de renaissance à Roland-Garros, malgré un revers en quarts de finale face à Marco Cecchinato. Roger Federer l’a fait l’an passé à Melbourne, au tour de Novak Djokovic, certes pas au même âge (31 ans, 34 pour le Suisse l’an dernier). Mais l’exploit n’en est pas moins retentissant et pourrait faire date dans l’histoire du tennis, si "Djoko" confirme. Car il a quelques années devant lui.