Un petit nouveau chez les Bleus

Laurent Tillie a dévoilé le nom des 14 joueurs retenus pour le premier week-end de Ligue des nations (ex-Ligue Mondiale), qui verra les Bleus affronter l'Iran, l'Australie et le Japon à Rouen (25-27 mai).

On notera l'arrivée dans le groupe du libero de Chaumont et futur joueur de Cannes, Jérémie Mouiel, retenu pour être la doublure de Jenia Grebennikov, et qui a porté le maillot bleu pour la première fois lundi en amical contre le Japon (3-2).

A noter le retour de Kevin Tillie, régulièrement blessé l'an passé, dont Trevor Clevenot (Piacenza) fait les frais.

Passeurs : Benjamin Toniutti (Zaksa Kedierzyn-Kozle/POL), Antoine Brizard (Varsovie/POL)

Réceptionneurs/attaquants : Earvin Ngapeth (Modène/Al Rayyan, ITA/QAT), Julien Lyneel (Shanghai/CHN), Thibault Rossard (Asseco Resovia Rzeszow/POL), Kevin Tillie (Pékin/CHN)

Pointus : Jean Patry (Montpellier), Stephen Boyer (Chaumont)

Centraux : Kevin Le Roux (Rennes), Nicolas Le Goff (Latina/ITA), Barthélémy Chinenyeze (Asseco Resovia Rzeszow/POL), Jonas Aguenier (Chaumont)

Liberos : Jenia Grebennikov (Lube Civitanova/ITA), Jérémie Mouiel (Chaumont)