Nations League: Les Bleus sereins face aux Sud-Coréens

L'équipe de France n'a pas tremblé vendredi soir à l'Arena du Pays d'Aix face à la Corée du Sud pour débuter son troisième week-end de Nations League.

Les Bleus se sont imposés en trois sets (25-21, 25-18, 25-22).

La Team Yavbou a rendez-vous avec l'Argentine samedi, puis la Serbie dimanche.

Match, France! they win the 3rd 25-22 and defeat Korea 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) for a solid home win!



Final match stats: https://t.co/VOnBqaGUtm #BePartOfTheGame #volleyball @FFvolley @KOR_Volleyball pic.twitter.com/q3mQb8vUrr