Victorieuse de l’Argentine plus tôt dans la journée (3-1), la France devait escompter un succès de la Serbie sur la Pologne, ce dimanche soir, pour voir Turin, théâtre de la troisième phase de ce Mondial 2018. Las pour les Bleus, les Polonais, champions du monde en titre, se sont réveillés face à des Serbes déjà qualifiés et quelque peu démobilisés. Résultat: une sévère défaite de la Serbie (25-17, 25-16, 25-14) et une élimination prématurée pour la sélection de Laurent Tillie.