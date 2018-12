Tourcoing et Ajaccio ont vécu la même mésaventure, mercredi soir, en 16e de finale de la Coupe CEV. Battus à l'aller, les Nordistes et les Corses se sont imposés en trois sets, au retour, respectivement à Teruel (0-3) et Istanbul (0-3). Mais les deux clubs français ont perdu le golden set (15-13 pour Tourcoing, 15-12 pour Ajaccio) et sont éliminés.