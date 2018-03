Un homme à la mer sur la Volvo Ocean Race

Les organisateurs de la Volvo Ocean Race, course autour du monde de onze étapes, ne cachent pas leur inquiétude. "Nous sommes profondément inquiets", ont-ils ainsi fait savoir dans un communiqué au moment d’annoncer la mauvaise nouvelle. Le Britannique John Fischer, de l’équipage Sun Hung Kai/Scallywag, est en effet passé par-dessus bord à environ 1400 milles nautiques, à l’ouest du Cap Horn lors du neuvième jour de la septième étape entre Auckland et Itajai au Brésil, lundi.

Si John Fischer portait ses équipements de survie au moment de tomber à l’eau, les conditions météorologiques sont actuellement très difficiles dans cette zone. Le fort vent d’ouest (35 nœuds) et la mer agitée ont d’ailleurs incité la direction de course à ne pas demander à l’un des six autres concurrents, qui naviguent bien plus à l’Est, de se dérouter pour porter assistance et aider aux recherches du disparu.

Le centre de coordination et de sauvetage maritime a dérouté un autre navire plus à même de venir en aide au bateau de course mais il se situait à quelque 400 milles (740 km) de Sun Hung Kai.

"Plus ça va aller, plus on avoir des conditions fortes, avait prévenu Pascal Bidegorry, navigateur de Dongfeng, dans sa vacation, lundi. Avec un vent qui est de plus en plus lourd. Le vent pèse et ça pousse très fort. On surfe à plus de 30 noeuds. J'avoue que, par moments, on s'accroche à quelque chose en croisant les doigts pour qu'au bout on reste à l'endroit... Et ce n'est que le début !"