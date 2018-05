Nice Ultimed: Actual contraint à l'abandon

Mauvaise nouvelle pour Actual-Grand Large Emotion. Vainqueurs du Prologue et du Run d’Exhibition, Yves Le Blévec et son équipage ont néanmoins été contraints à l'abandon mercredi, dès le premier jour de la Nice Ultimed, en raison d'une avarie de gréement.

"Lors d’un virement de bord, le mât est parti sous le vent et l’équipage s’est rendu compte que le vérin (hydraulique) commandant le système ne remplissait plus son rôle. Le trimaran naviguait alors à 1,5 mille dans le Nord-Est du cap de Saint-Tropez, dans un vent de Sud-Ouest de 6 à 8 nœuds et sur une mer plate. Après avoir sécurisé le gréement, Yves Le Blévec et son équipage ont pris la décision de rebrousser chemin et d’abandonner Nice UltiMed. En effet, compte tenu de l’avarie et des conditions météo attendues sur la suite du parcours (vent de 30 à 35 nœuds, rafales à 45 nœuds), le skipper jugeait impossible de poursuivre la course sans mettre l’intégrité du bateau et de ses équipiers en danger", peut-on ainsi lire dans un communiqué du site de l'épreuve.

Sodebo (Thomas Coville), qui est en tête, et Idec Sport (Francis Joyon) restent donc les deux seuls concurrents en lice et font cap vers le sud de la Sardaigne.