Ligue Europa : Au terme d'un match fou, l'OM s'offre une demie

Le stade Vélodrome leur a donné des ailes. Battu 1-0 au match aller à l'extérieur, la semaine passée en Allemagne, l'Olympique de Marseille a renversé Leipzig (5-2), club fondé par l'entreprise Red Bull, ce jeudi soir en quarts de finale retour de la Ligue Europa, à domicile, dans un "Vél" à l'affluence record (62 000 spectateurs). C'était dingue.

La rencontre, pourtant, avait très mal commencé pour l'OM. L'équipe entraînée par Rudi Garcia a encaissé un but dès la deuxième minute. Après un festival du Parisien de naissance Jean-Kévin Augustin, Bruma marque en force et refroidit les bouillants supporters phocéens. Mais pour le bonheur de ces derniers, la réaction de leurs protégés fut immédiate. Et complètement folle. Ils ont égalisé à la 6e, grâce à un csc de Stefan Ilsanker, et pris l'avantage à la 9e, via un Bouna Sarr qui avait bien suivi. L'OM était même déjà qualifié à la mi-temps, Florian Thauvin, de retour de blessure (muscles ischio-jambiers), ayant porté le score à 3-1 sur un coup franc de Dimitri Payet.

Malheureusement pour Marseille, la seconde période a débuté comme la première. Leipzig a de nouveau calmé l'OM, avec Augustin, encore lui, en bourreau, sur une grosse percée de Naby Keïta (3-2, 55e). Et puis Payet a régalé à l'heure de jeu, d'un extérieur du droit (4-2). Hiroki Sakai, le jour de son 28e anniversaire, a fini le travail, en contre (90e+4). Les Olympiens sont qualifiés pour les demies, qui se joueront le 26 avril et le 3 mai, avec Arsenal, l'Atlético de Madrid et Salzbourg, le plus abordable d'apparence. Le tirage au sort sera effectué demain vendredi, à 13h, au siège de l'UEFA, à Nyon.