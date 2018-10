Rennes: Pourquoi Ben Arfa n’est pas à Astana

Vainqueur de son premier match de Ligue Europa il y a quinze jours face à Jablonec, le Stade Rennais espère confirmer ce jeudi à l’occasion de son déplacement à Astana pour le compte de la deuxième journée.

Un déplacement qui s’est fait sans Ismaïla Sarr, légèrement blessé, et Mexer et Hatem Ben Arfa mis au repos. Ce dont s’est expliqué Sabri Lamouchi en conférence de presse.

"Sarr avait pris un coup à la cheville lors du dernier match, on n’a pas voulu prendre de risques. Mexer, il fallait qu’il coupe un peu et souffle et Hatem, après deux titularisations de suite, c’est un choix ma part de ne pas lui faire subir ce long voyage en sachant que le match à Monaco aura lieu 48 heures après notre retour", a ainsi expliqué le technicien breton.