PSG : Emery content pour l'OM

L'OM, battu au match aller en Allemagne 1-0 une semaine auparavant, a renversé Leipzig (5-2), jeudi soir dans un stade Vélodrome qui n'attendait que cela, afin de se qualifier pour le dernier carré de la C3. 14 ans après. Et l'OM n'a pas à se plaindre du tirage au sort effectué ce vendredi midi à Nyon, puisqu'il jouera Salzbourg, le 26 avril et le 3 mai, et non pas l'Atlético ou Arsenal.

Unai Emery, l'entraîneur du grand rival parisien, se réjouit du succès olympien. "Pour moi, pour la France et son indice UEFA, c'est bon qu'une équipe comme Marseille, avec une grande histoire, soit en demi-finales de la Ligue Europa. Elle a la possibilité de la gagner, de faire partie des meilleures et de donner plus d'importance à la L1", a applaudi en conférence de presse le coach basque.

Le coach espagnol s'est montré fait-play, lui dont le PSG a été durementt éliminé dès les huitièmes de la C1, début mars, par Madrid (1-3, 1-2) - un autre monde, certes. D'autant que son homologue phocéen Rudi Garcia n'était pas forcément supporter de Paris contre le Real Madrid du minot Zinédine Zidane…