OM-Germain: "Pas digne de Marseille"

Mener 2-0 sur la pelouse de Limassol à une vingtaine de minutes de la fin du match n’a pas suffi à l’Olympique de Marseille. Retombant dans ses travers, l’OM a en effet été rejoint sur le fil (2-2) et les joueurs phocéens n’avaient aucun mal à expliquer cette nouvelle désillusion en Ligue Europa après leur défaite en ouverture face à l'Eintracht Francfort.

"On a arrêté de jouer. On a surtout reculé. Et à force de reculer, on prend des buts comme souvent en ce moment", a ainsi commenté Valère Germain à l’issue de la rencontre.

L’ancien Monégasque est par ailleurs revenu sur l’ambiance dans le vestiaire marseillais à l’issue de la rencontre. "L’entraîneur était en colère mais nous aussi. On s’est parlé entre joueurs. On a gagné un seul de nos cinq derniers matchs, ce n’est pas digne de l’OM", a-t-il raconté.