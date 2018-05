L’OL porte plainte contre Mendy

Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, l’OL annonce avoir saisi le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lyon afin de porter plainte pour "provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes". Benjamin Mendy n’est pas cité par le club de Jean-Michel Aulas, mais il est clairement la personne incriminée.

Le latéral gauche passé par l’OM a évidemment explosé de joie lors de la qualification de son ancienne équipe en finale de la Ligue Europa, jeudi soir, au terme d’une défaite 2-1 en prolongation à Salzbourg. "C’est possible d’avoir 2 places pour la finale, s’il vous plaît, Jean-Michel Aulas", a-t-il lancé dans un tweet moqueur, avant de reprendre, sur Instagram, le chant à la mode du côté de Marseille, qui suggère de "tout casser" chez JMA, où se tiendra la rencontre face à l’Atlético, le 16 mai.

L’OM en finale de l’Europa League !



Benjamin Mendy en profite pour adresser un message à @JM_Aulas #RBSOM pic.twitter.com/I1X27mjDKv — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) May 3, 2018

Et l’OL de développer dans son communiqué: "Depuis quelques jours, une polémique violente à l’égard de l’institution sportive Olympique Lyonnais et son Président se développe sur les réseaux sociaux en particulier, d’irresponsables et dangereux propos invitant à venir tout « casser » au Groupama Stadium dans la perspective du 16 mai, jour de la Finale de la Ligue Europa. Un footballeur international français, jouant en Angleterre, est même venu prêter sa voix et prodiguer des encouragements aux appels individuels comme à ceux émanant de groupes de supporters irresponsables pour « casser ». L’Olympique Lyonnais s’exprime avec l’espoir que chacun soit ramené à la raison".

"Comme a dit Adil (Rami) hier, j'espère que l’OM va tout casser SPORTIVEMENT. J’invite tous les fans présents au match à les supporter dans le respect du stade qui les accueillera", a rétorqué Benjamin Mendy sur Twitter. On ne sait pas si la procédure de l’OL aboutira, mais le latéral gauche peut très bien être sanctionné par l’UEFA et manquer plusieurs matches avec Manchester City la saison prochaine en Ligue des champions, à l’image de Serge Aurier en 2015, pour des insultes à l’encontre de l’arbitre de PSG-Chelsea.

Plus serieusement: ca fait des annees quon se taquine et quon se challenge avec l’OL, ya toujours eu des chants, des tifos etc pour ca et celui la en est un aussi... y’a pas plus de rivalité que dhabitude — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 4, 2018