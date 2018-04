"On écrira l'histoire que si on est bon sur le terrain". Rudi Garcia est dans son rôle, il a tenu un discours mesuré, ce mercredi en conférence de presse, avant la demi-finale aller tant attendue de l’OM contre Salzbourg, jeudi au Stade Vélodrome. Malgré la folie qui entoure cette rencontre, après la qualification mémorable face à Leipzig, le coach olympien va faire en sorte de bien cerner "les forces et les faiblesses de l'adversaire", afin d’aborder la rencontre "sereinement et lâcher les chevaux après".

Les Phocéens ont évité les deux favoris que l’Atlético et Arsenal et ont aussi la chance de bien connaître le Red Bull, l'un de ses adversaires en phase de poules, pour un défaite en Autriche (1-0) et un nul à domicile (0-0). "On n’a pas marqué contre eux, rappelle Garcia. Ils ont été éliminés en barrages de la Ligue des champions sans perdre (deux nuls contre Rijeka, NDLR), ils étaient dans le chapeau 1 de la Ligue Europa, ils ont plus de points que nous (à l’indice UEFA)". Et d’ajouter: "Ils nous connaissent, on les connaît. On espère démontrer que l’OM d’avril est différent de l’automne dernier. Ils sont favoris, mais on est un outsider déterminé".



Favori ou non sur le papier, l’OM est porté par un optimisme de taille alors qu'une quatrième finale de Coupe d’Europe est un doux rêve. "L’OM est lié à la Coupe d’Europe, il y a une histoire forte, on est le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions", rappelle ainsi l’entraîneur du Champions Project. Surtout, la potentielle finale se jouera dans un Parc OL acquis à sa cause. "On espère jouer encore trois matches. Si c’est le cas, il y en aura deux à domicile, donc cela motive", assure Rudi Garcia. A ses côtés, Florian Thauvin a envie de "vivre de nouveau" l’ambiance "exceptionnelle" du 5-2 contre Leipzig. On en redemande, oui.

Rudi Garcia : "Écrire l'histoire ? Il faut d'abord battre Salzbourg"