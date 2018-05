C’était hélas à prévoir: la finale de Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid, mercredi soir, a laissé des traces dans l’enceinte du Groupama Stadium de Lyon. "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi", chantaient ces derniers temps les supporters marseillais dans la perspective de cette affiche ultime. Une promesse au figuré que certains d’entre eux ont appliquée au propre, sans discernement aucun, faisant des dégâts significatifs sur les lieux. Des dégradations constatées par un huissier et "essentiellement localisées sur la partie sud du Groupama Stadium qui accueillait les supporters de l’Olympique de Marseille", précise un communiqué de l’OL.

"Au-delà des nombreuses portes endommagées, des distributeurs de savon et de papier ont été dégradés dans les sanitaires, des tourniquets de contrôle d’accès abîmés, des luminaires détruits, des éléments de vidéosurveillance détériorés et 105 sièges sont à remplacer, peut-on lire dans ledit communiqué lyonnais. Le constat d’huissier met également en évidence l’état de saleté repoussante des espaces qui ont accueilli les supporters côté sud, et dénombre une multitude de stickers et des tags insultants et nominatifs sur les murs et les lions qui ornent le podium."

22 interpellations

L’OL dénonce également des incivilités sur les concessions alimentaires et merchandising – des débordements qui ont amené les organisateurs à "rapidement fermer ces concessions avant même le coup d’envoi du match, afin de garantir la sécurité des personnels opérant sur cette partie du site". "Des câblages électriques et une partie des systèmes de LED ont été endommagés par des jets de fumigènes", ajoute le service de communication de l’OL – plusieurs dizaines d’engins pyrotechniques ayant été allumés et parfois projetés sur la pelouse avant et pendant la rencontre.

En conséquence, "l’Olympique Lyonnais, propriétaire exploitant de l’enceinte, a déposé dès le lendemain de la rencontre trois plaintes nominatives contre des personnes interpellées en flagrant délit de dégradations ou d‘infraction et une plainte contre X". Les images de vidéosurveillance du stade ont par ailleurs été remises aux autorités pour identifier d’autres fauteurs de troubles. 22 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre en marge de cette finale de Ligue Europa, parmi lesquelles 18 supporters marseillais. Une procédure disciplinaire à l’encontre de l’OM et de l’Atlético Madrid a du reste été ouverte par l’UEFA.